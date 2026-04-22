محمود بسيوني حكما لمباراة المصري وإنبي في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي لإدارة مباراة المصري البورسعيدي أمام إنبي المقرر إقامتها اليوم على ملعب الجيش بمدينة السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة المصري وإنبي في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء وتذاع عبر قناة أون سبورت 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

حكام مباراة المصري وإنبي

ويقود المباراة تحكيما محمود بسيوني حكمًا للساحة ويساعده ماجد المليجي وهشام ربيع وحسن محمود حكم رابع. على تقنية الفيديو حسام عزب حكم تقنية الفيديو ويساعده جبل السيد

ويسعى عماد النحاس المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي لتحقيق الفوز وتحقيق 3 نقاط هامه للعودة للمنافسة على المربع الذهبي والحفاظ على أمل التواجد في البطولات الأفريقية.

ويحاول فريق إنبي تحسين مركزه في جدول ترتيب بطولة الدوري والحفاظ على حظوظ التواجد في المنافسه على التواجد في البطولات الأفريقية الموسم المقبل



ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 32 نقطة فيما جاء إنبي في المركز السابع برصيد 30 نقطة.