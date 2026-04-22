سيدة تشعل النار في جسدها ببولاق

تباشر جهات التحقيق بالجيزة تحقيقاتها في واقعة إقدام ربة منزل على محاولة إنهاء حياتها، بعدما أشعلت النيران في جسدها داخل مسكنها بمنطقة بولاق الدكرور، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من غرفة النجدة يفيد بإصابة سيدة بحروق متفرقة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة مدعومة بسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، حيث تم التعامل مع البلاغ بشكل عاجل.

وبالفحص، تبين إصابة ربة منزل بحروق من الدرجة الثالثة في مناطق متفرقة من جسدها، إثر قيامها بسكب مادة قابلة للاشتعال "سبرتو" على نفسها وإشعال النيران، بسبب مرورها بأزمة نفسية، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابة لسؤالها حول ملابسات الواقعة، كما أمرت بالاستماع إلى أقوالها فور تحسن حالتها، للوقوف على أسباب ودوافع الحادث.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، مع طلب تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف كافة تفاصيلها.