شكرًا الكوكي.. النادي المصري البورسعيدي يودع مدربه السابق

حرص النادي المصري علي توجيه رسالة شكر إلى التونسي نبيل الكوكي المدير الفني السابق للفريق بعد رحيله عن الفريق البورسعيدي وجهازه المعاون.

وكتب النادي المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:"يتوجه مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي بخالص الشكر والتقدير للكابتن نبيل الكوكي وجهازه على مجهوداتهم الكبيرة التي بذلوها خلال الفترة الماضية التي قادوا خلالها الفريق الأول متمنين لهم دوام التوفيق في مسيرتهم المستقبلية".

وتقدم التونسي نبيل الكوكي بالاعتذار عن عدم الاستمرار في قيادة المصري بعد خسارة الفريق برباعية أمام الزمالك بالدوري.