تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل الفريق لمواجهة المصري في بطولة الدوري

وتنطلق المباراة اليوم في الخامسة مساء باستاد السويس الجديد في إطار الجولة الثانية من مجموعة البطولة للدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

ـ حراسة المرمى: أحمد الشناوي

ـ خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي إبراهيم

ـ خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - مصطفى زيكو - حامد حمدان - مصطفى فتحي

ـ خط الهجوم: محمود زلاكة

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - كريم حافظ - عودة فاخوري - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - يوسف أوباما - مروان حمدي - وفيستون ماييلي.