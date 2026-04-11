نزل 500 قرش جديدة .. الذهب يسجل 7170 جنيها مساء اليوم

تراجع سعر الذهب في تعاملات اليوم السبت الموافق 11-4-2026 في معظم محلات الصاغة المختلفة.
سعر الذهب اليوم
وهوى سعر جرام الذهب مقدارًا طفيفًا مع منتصف تعاملات اليوم مقدار 5 جنيهات في المتوسط.
آخر تحديث لسعر الذهب
سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 7170 جنيهًا .
سعر عيار 24
وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8194 جنيهًأ للشراء و 8137 جنيهًأ للبيع.
سعر عيار 22
وصل سعر عيار 22 نحو 7511 جنيهًأ للشراء و 7459 جنيهًا للبيع.
سعر عيار 21
سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7170 جنيهًأ للشراء و 7120 جنيهًأ للبيع
سعر عيار 18
وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6164 جنيهًا للشراء و 6102 جنيهًا للبيع.
سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب 57.36 ألف جنيهًأ للشراء و 56.96 ألف جنيها للبيع .
سعر أوقية الذهب
وبلغ سعر أوقية الذهب 4750 دولار للشراء و4748 دولار للبيع.