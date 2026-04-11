نزل 500 قرش جديدة .. الذهب يسجل 7170 جنيها مساء اليوم

تراجع سعر الذهب في تعاملات اليوم السبت الموافق 11-4-2026 في معظم محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب اليوم

وهوى سعر جرام الذهب مقدارًا طفيفًا مع منتصف تعاملات اليوم مقدار 5 جنيهات في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 7170 جنيهًا .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8194 جنيهًأ للشراء و 8137 جنيهًأ للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7511 جنيهًأ للشراء و 7459 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7170 جنيهًأ للشراء و 7120 جنيهًأ للبيع

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6164 جنيهًا للشراء و 6102 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 57.36 ألف جنيهًأ للشراء و 56.96 ألف جنيها للبيع .

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4750 دولار للشراء و4748 دولار للبيع.