«الكهرباء» تطمئن المواطنين: لا انقطاع للتيار .. وترشيد الاستهلاك يوفر ملايين الدولارات

أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن جهود ترشيد استهلاك الطاقة لا تقتصر على تقليل الأحمال فقط، بل تمتد لتقديم دعم مباشر للاقتصاد القومي، موضحًا أن توفير 1000 ميجاوات/ساعة يعادل نحو 800 ألف دولار.

كفاءة استخدام الطاقة

أشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6 والمذاع عبر قناة الحياة إلى أن هناك مجموعة من السلوكيات البسيطة التي يمكن للمواطنين اتباعها للمساهمة في خفض الاستهلاك، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، طمأن المواطنين بعدم وجود أي نية لقطع التيار الكهربائي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الدولة تضع على رأس أولوياتها ضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، بالتوازي مع التوسع في تطبيق سياسات ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة التشغيل.

https://www.facebook.com/share/v/1CA2DsTJ4b/