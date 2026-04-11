بالخطوات .. كيف تقلل استهلاك الكهرباء بسهولة خلال موجات الحر؟

خالد يوسف

في إطار الجهود المتزايدة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، يحرص الكثير من المواطنين على معرفة خطوات الترشيد في استهلاك الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة في فصل الصيف، حرصا منهم على توفير الكهرباء وتجنب دفع تكلفة عالية للفاتورة، في إطار خطة الحكومة لترشيد استخدام الطاقة والكهرباء في ظل أزمة حرب أمريكا واسرائيل ضد ايران. 
 

خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء

في الوقت الذي تشهد فيه معدلات الاستهلاك ارتفاعا ملحوظا نتيجة الاستخدام المكثف للأجهزة الكهربائية، وعلى رأسها أجهزة التكييف، ينصح خبراء الكهرباء والطاقة باتباع التالي: 

- ضبط درجة حرارة كل من المبرد والثلاجة بطريقة تناسب فصلي الشتاء والصيف.

- استخدام درجة تبريد مناسبة -24 درجة مئوية- للحد من كمية الكهرباء المستخدمة.

- استخدام المراوح العادية بدلاً من التكييف عند انخفاض درجة الرطوبة في الهواء.

- تقليل عدد مرات تشغيل الغسالة من خلال تقسيم دفعات الغسيل على الأسبوع.

- استبدال المصابيح العادية بنوع آخر موفر للطاقة، مثل لمبات الليد والفلورسنت.

- استخدام مفاتيح الكهرباء تلقائية التشغيل والإطفاء للحد من المصابيح المضاءة.
 

طرق ترشيد استهلاك الكهرباء

- فصل جميع الأجهزة الكهربائية من القابس عند شحن العداد عدا بعض المصابيح الصغيرة.

- تنظيف الظهر الشبكي وأنابيب التبريد الخاصة بالثلاجة للحد من التحميل الوهمي على الكهرباء.

- تقليل الفتح المتكرر لباب الثلاجة الذي يؤدي إلى تسريب الهواء البارد، فيزداد استهلاك الطاقة لاسترجاع درجة التبريد المطلوبة.

-تفادي وضع الأطعمة الساخنة في الثلاجة مباشرة.

- إزالة الثلج المتراكم على جدران الثلاجة من الداخل.

- فصل الكهرباء فَور شحن العداد لمدة ساعتين لتقليل سعة الاستهلاك.

طرق توفير الكهرباء وخفض الفاتورة

- استبدال المجفف بأشعة الشمس كمصدر طبيعي لتجفيف الملابس.

- اختيار مصابيح ذات قوة كهربائية تتناسب مع سعة تحميل المنزل.

- تشغيل التكييف في غرف مُحكمة الغلق لتقليل تسرب البرودة.

- تحديد فترة زمنية تكفي لتبريد الغرفة بواسطة ضبط مؤقت التكييف.

- استخدام المصباح الكهربائي ذي التدرجات الضوئية لتقليل استهلاك الطاقة.

- تنظيف فلتر الهواء بداخل التكييف من الأتربة.

- تشغيل صنبور الماء الساخن عند الحاجة فقط.

- إصلاح جميع أنابيب المياه المتعلقة بالسخان الكهربائي.

- استخدام السخان الشمسي بدلاً من السخان الكهربائي.

- تقليل درجة حرارة الماء المستخدمة عند الاستحمام.

- تشغيل الغسالة بأقصى حمولة من الملابس لتجنب هدر الطاقة. 

لماذا أصبح ترشيد الكهرباء ضرورة ملحّة؟

يعتبر جزءا كبيرا من استهلاك الكهرباء داخل المنازل لا يرتبط بالحاجة الفعلية، بل بعادات يومية خاطئة يمكن تجنبها بسهولة،  فترك الأجهزة تعمل دون استخدام، أو الاعتماد على أجهزة قديمة تستهلك طاقة أكبر، يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ.

كما أن زيادة الأحمال الكهربائية، خاصة خلال فصل الصيف مع استخدام أجهزة التكييف، تسهم في رفع الاستهلاك بشكل كبير ولذلك، فإن الوعي بكيفية إدارة الطاقة داخل المنزل لم يعد رفاهية، بل ضرورة لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق استهلاك أكثر استدامة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

عيد القيامة

هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وقف إطلاق النار.. خطوة نحو السلام أم تهدئة مؤقتة؟ خبير يوضح

صورة أرشيفية

CNN: التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران سيستغرق أياما من المفاوضات

صورة أرشيفية

مصر تستعد لشم النسيم.. 34 وحدة تجوب الشوارع لإنقاذ المشردين.. وقائمة بأسعار الرنجة والجمبري

بالصور

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

دودج تكشف عن أرخص سيارة خارقة بسعر أقل من 30 ألف دولار

دودج
دودج
دودج

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

5 أسباب خفية وراء التعب المستمر.. كيف تستعيدين طاقتك؟

أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد