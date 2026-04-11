بالخطوات .. كيف تقلل استهلاك الكهرباء بسهولة خلال موجات الحر؟

في إطار الجهود المتزايدة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، يحرص الكثير من المواطنين على معرفة خطوات الترشيد في استهلاك الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة في فصل الصيف، حرصا منهم على توفير الكهرباء وتجنب دفع تكلفة عالية للفاتورة، في إطار خطة الحكومة لترشيد استخدام الطاقة والكهرباء في ظل أزمة حرب أمريكا واسرائيل ضد ايران.



خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء

في الوقت الذي تشهد فيه معدلات الاستهلاك ارتفاعا ملحوظا نتيجة الاستخدام المكثف للأجهزة الكهربائية، وعلى رأسها أجهزة التكييف، ينصح خبراء الكهرباء والطاقة باتباع التالي:

- ضبط درجة حرارة كل من المبرد والثلاجة بطريقة تناسب فصلي الشتاء والصيف.

- استخدام درجة تبريد مناسبة -24 درجة مئوية- للحد من كمية الكهرباء المستخدمة.

- استخدام المراوح العادية بدلاً من التكييف عند انخفاض درجة الرطوبة في الهواء.

- تقليل عدد مرات تشغيل الغسالة من خلال تقسيم دفعات الغسيل على الأسبوع.

- استبدال المصابيح العادية بنوع آخر موفر للطاقة، مثل لمبات الليد والفلورسنت.

- استخدام مفاتيح الكهرباء تلقائية التشغيل والإطفاء للحد من المصابيح المضاءة.



طرق ترشيد استهلاك الكهرباء

- فصل جميع الأجهزة الكهربائية من القابس عند شحن العداد عدا بعض المصابيح الصغيرة.

- تنظيف الظهر الشبكي وأنابيب التبريد الخاصة بالثلاجة للحد من التحميل الوهمي على الكهرباء.

- تقليل الفتح المتكرر لباب الثلاجة الذي يؤدي إلى تسريب الهواء البارد، فيزداد استهلاك الطاقة لاسترجاع درجة التبريد المطلوبة.

-تفادي وضع الأطعمة الساخنة في الثلاجة مباشرة.

- إزالة الثلج المتراكم على جدران الثلاجة من الداخل.

- فصل الكهرباء فَور شحن العداد لمدة ساعتين لتقليل سعة الاستهلاك.

طرق توفير الكهرباء وخفض الفاتورة

- استبدال المجفف بأشعة الشمس كمصدر طبيعي لتجفيف الملابس.

- اختيار مصابيح ذات قوة كهربائية تتناسب مع سعة تحميل المنزل.

- تشغيل التكييف في غرف مُحكمة الغلق لتقليل تسرب البرودة.

- تحديد فترة زمنية تكفي لتبريد الغرفة بواسطة ضبط مؤقت التكييف.

- استخدام المصباح الكهربائي ذي التدرجات الضوئية لتقليل استهلاك الطاقة.

- تنظيف فلتر الهواء بداخل التكييف من الأتربة.

- تشغيل صنبور الماء الساخن عند الحاجة فقط.

- إصلاح جميع أنابيب المياه المتعلقة بالسخان الكهربائي.

- استخدام السخان الشمسي بدلاً من السخان الكهربائي.

- تقليل درجة حرارة الماء المستخدمة عند الاستحمام.

- تشغيل الغسالة بأقصى حمولة من الملابس لتجنب هدر الطاقة.

لماذا أصبح ترشيد الكهرباء ضرورة ملحّة؟

يعتبر جزءا كبيرا من استهلاك الكهرباء داخل المنازل لا يرتبط بالحاجة الفعلية، بل بعادات يومية خاطئة يمكن تجنبها بسهولة، فترك الأجهزة تعمل دون استخدام، أو الاعتماد على أجهزة قديمة تستهلك طاقة أكبر، يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ.

كما أن زيادة الأحمال الكهربائية، خاصة خلال فصل الصيف مع استخدام أجهزة التكييف، تسهم في رفع الاستهلاك بشكل كبير ولذلك، فإن الوعي بكيفية إدارة الطاقة داخل المنزل لم يعد رفاهية، بل ضرورة لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق استهلاك أكثر استدامة.