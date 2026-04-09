طلاب جامعة قناة السويس يشهدون اجتماع وزير التعليم العالي لتعزيز ترشيد الكهرباء

شاركت أسرة “طلاب من أجل مصر” بجامعة قناة السويس بفاعلية في الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع ممثلي الاتحادات الطلابية والأسر المركزية وممثلي إدارات رعاية الطلاب بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، لمتابعة تنفيذ مبادرة “وفرها… تنورها” وقياس أثرها داخل المجتمع الجامعي.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، على تعزيز التواصل مع الطلاب والاستفادة من طاقاتهم في دعم المبادرات الوطنية، وفي مقدمتها جهود ترشيد استهلاك الطاقة.

وجاءت مشاركة أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وباشراف تنفيذي الدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز مستشار لجنة الأسر الطلابية.

ومثّل الأسرة في هذا الحدث الطالب محمد شريف مقرر الأسرة، يرافقه الأستاذ ياسر عبد المجيد مدير إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، في مشاركة عكست التزامًا حقيقيًا بدور الشباب في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة، والعمل على تحويل التوعية إلى ممارسات يومية داخل الحرم الجامعي وخارجه.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن طلاب الجامعات والمعاهد، الذين يُقدَّر عددهم بنحو 4 ملايين طالب، يمثلون قوة دافعة قادرة على قيادة التغيير المجتمعي، مشددًا على أن نجاح مبادرة “وفرها… تنورها” يرتبط بتحولها إلى سلوك عملي قابل للقياس، مع أهمية ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة كجزء من الحياة اليومية، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة تحديات قطاع الطاقة، بالتوازي مع تطوير البرامج الدراسية وربطها بسوق العمل، ودعم الابتكار والمشروعات التطبيقية بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

هذا وتعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تمكين الطلاب من تحويل الوعي إلى ممارسات واقعية من خلال أنشطة تفاعلية ومبادرات مبتكرة يقودها الشباب الجامعي، مع نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجامعات والمنازل، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة الجديدة. كما أشار الدكتور عادل عبدالغفار إلى أن الكتلة الطلابية تمثل فرصة حقيقية لإحداث تأثير مجتمعي واسع عبر نقل رسائل التوعية إلى الأسر والمحيط الاجتماعي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالاستهلاك الرشيد للطاقة.

وشهد اللقاء استعراض عدد من المقترحات والأفكار الطلابية المبتكرة، إلى جانب عرض أنشطة متنوعة تضمنت تنظيم ندوات توعوية، وإطلاق مسابقات، وإنتاج محتوى رقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يعزز من انتشار ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة وتوسيع نطاق تأثيرها المجتمعي. وفي هذا السياق، أكدت أسرة “طلاب من أجل مصر” التزامها الكامل بدعم وتنفيذ المبادرة من خلال توسيع المشاركة الطلابية وتبني أفكار مبتكرة قابلة للتطبيق، مع نقل رسائل التوعية إلى مختلف شرائح المجتمع، خاصة داخل الأسر، بما يعكس دورًا وطنيًا واعيًا للشباب الجامعي في دعم قضايا التنمية المستدامة والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.