عمرو أديب: قرار وزارة الكهرباء بمصادرة "الكاتيلات" داخل مقراتها موفق لترشيد الكهرباء

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الحكومة تتبنى سياسات الترشيد للحد من استهلاك الموارد التي تحتاج إلى العملة الصعبة، مشيرًا إلى إجراءات تشمل العمل عن بعد وإغلاق المحلات مبكرًا للحد من الهدر.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن وزارة الكهرباء نفذت حملة داخل مقراتها لمصادرة الأجهزة غير المصرح بها مثل "الكاتيلات" وغلايات المياه، مؤكّدًا أن ديون الكهرباء تتجاوز 310 مليار جنيه، ومثنيًا على جهود الوزارة في هذا المجال.

وطالب أديب جميع الوزارات الأخرى بالمشاركة في جهود الترشيد من خلال جمع الأجهزة المستهلكة للطاقة، حفاظًا على الموارد وتقليل الأعباء المالية على الدولة.