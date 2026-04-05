خلف الكاميرا أب بكل تفاصيله.. هالة سرحان تشيد بعمرو أديب في حفل زفاف نجله

شاركت الإعلامية هالة سرحان متابعي عبر حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك”، لحظات مميزة من حضورها حفل خطوبة نجل الإعلامي عمرو أديب، مشيدة بأجواء الحفل وروح الأسرة التي سيطرت على المناسبة.

وأعربت هالة سرحان عن سعادتها بحفاوة استقبال عمرو أديب، مؤكدة أنه كان في قمة تألقه واهتمامه بكل تفاصيل الحفل، حيث ظهر وهو يوثق لحظات خطوبة نجله نور وعروسه مريم “بنفسه”؛ في مشهد يعكس مشاعر الأبوة الصادقة.

وأضافت أن الأجواء كانت مليئة بالحب والدفء العائلي، مشيرة إلى أن الحفل كان “ليلة استثنائية” جمعت الأهل والأصدقاء في أجواء إنسانية مميزة، متمنية للعروسين حياة مليئة بالسعادة والاستقرار.

واحتفل الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي، بخطبة ابنهما نور، على مريم السطوحي، يوم الجمعة؛ وذلك بعد قراءة الفاتحة في شهر نوفمبر 2025.

وشهد حفل خطبة نور عمرو أديب ومريم السطوحي، حضور والدته لميس الحديدي، وعدد من الأهل والأصدقاء في حديقة المنزل.

وفي نوفمبر الماضي، عبرت الإعلامية لميس الحديدي عن فرحتها بقراءة فاتحة نجلها نور عمرو أديب على مريم السطوحي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ووقتها؛ كتبت لميس الحديدي: "الحمد لله النهاردة كانت أول فرحتي وبقيت أم العريس.. قراية فاتحة ابننا نور أديب على الجميلة مريم السطوحي.. ربنا يسعدهم ويتمم فرحتنا".