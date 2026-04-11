قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: تحركات الدولة في ملف الغذاء تعزز الاستقرار وتحمي المواطنين من تقلبات الأسواق
مقترح جديد.. زواج الأم لا يسقط حضانة الطفل و10 آلاف جنيه حد أدني للنفقة
بحضور ممثل عن الرئيس السيسي .. رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفال عيد القيامة بمصر الجديدة
وزير الكهرباء: وفرنا 3.5 مليون متر مكعب من الوقود في أول أسبوع من تطبيق إجراءات الترشيد
مجلس غزل المحلة يقرر صرف تذاكر مجانية بدون حد أقصى أمام وادي دجلة
لم يفرقهما الموت.. مصرع زوجين في حادث يفجع القلوب بكفر الشيخ
تطهير الممر من الألغام .. أمريكا تعلن بدء إنشاء ممر آمن في مضيق هرمز
وزير الكهرباء : وفرنا 4700 ميجاوات ساعة و980 ألف متر مكعب فى الوقود بسبب يوم العمل عن بعد
منحاز وفاسد.. هجوم حاد من ترامب على الإعلام بعد التصعيد مع إيران
وزير الكهرباء : وفرنا خلال أسبوع 18 ألف ميجاوات ساعة
إعلام إيراني: من المرجح عقد جولة أخرى من المفاوضات في إسلام آباد
خاص| حسن أبو الروس يكشف لـ صدى البلد كواليس شخصيته في فيلم الكراش.. فيديو
english EN
توك شو

تحديات وضغوط عالمية .. خبير يكشف سيناريوهات الموازنة وسعر الدولار المتوقع

محمد البدوي

تحدث الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن أبرز التحديات التي واجهت إعداد الموازنة العامة الجديدة، مشيرًا إلى أن التقلبات في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية العالمية، كانت من العوامل الرئيسية المؤثرة في صياغة تقديراتها.

تقديرات مرنة لسعر الصرف

وأوضح، خلال مداخلته ببرنامج «اليوم» على قناة دي إم سي، أن الحكومة بنت موازنتها على تقديرات مرنة لسعر الصرف، حيث تم احتساب الدولار في نطاق يتراوح بين 47 و49 جنيهًا، إلى جانب تقدير سعر برميل النفط عند نحو 75 دولارًا، مع التأكيد على قابلية هذه الأرقام للتغير صعودًا أو هبوطًا وفقًا لتطورات الأسواق العالمية.

تعزيز مخصصات الحماية

وشدد على أن هذه المرونة تعكس إدراكًا حكوميًا لحالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن الموازنة رغم تلك الضغوط حرصت على تعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية والدعم، إلى جانب إقرار زيادات ملحوظة في بند الأجور.

الإبقاء على التصنيف السيادي لمصر

وفيما يخص التصنيف الائتماني، أشار إلى قرار وكالة ستاندرد آند بورز بالإبقاء على التصنيف السيادي لمصر عند مستوى (B/B) على المديين الطويل والقصير، موضحًا أن مثل هذه التقييمات عادة ما تفرض ضغوطًا على السياسات المالية، إلا أنه اعتبر هذا التصنيف “جيدًا جدًا” في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومتماشيًا مع طبيعة التحديات التي تواجه الاقتصادين المحلي والعالمي.

https://youtu.be/YKApTdLiSkM?si=04gt_6zGUwmCFsi7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

البنزين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تقديم الساعة 60 دقيقة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

ترشيحاتنا

فيزا شنجن

بتفكر تسافر أوروبا.. المتطلبات وأهم خطوات الحصول على فيزا شنجن بسهولة

ايقاف تطبيق ماسنجر

لاتنساها.. تحذير من خطوة مهمة بعد قرار إيقاف تطبيق ماسنجر 16 أبريل

عمليات احتيال تستهدف مستخدمي آيفون

تحذير لعملاء آبل.. عمليات احتيال تستهدف سرقة الحسابات البنكية عبر آيفون

بالصور

نظام غذائي لمرضى السكر.. ماذا تأكل وما الذي يجب تجنبه؟

أفضل الأطعمة لمرضى السكري
أفضل الأطعمة لمرضى السكري
أفضل الأطعمة لمرضى السكري

مش الفسيخ ولا الرنجة .. أكلة لذيذة في شم النسيم تعالج الغدة الدرقية والنسيان

اكلات شم النسيم
اكلات شم النسيم
اكلات شم النسيم

نظام غذائي لمرضى الضغط.. ماذا تأكل وما الذي يجب تجنبه؟

نظام غذائي لمرضى الضغط
نظام غذائي لمرضى الضغط
نظام غذائي لمرضى الضغط

قبل أكل الرنجة في شم النسيم .. تعرف على أهم فوائدها وأضرارها

فوائد سمك الرنجة
فوائد سمك الرنجة
فوائد سمك الرنجة

فيديو

ريهام عبدالغفور والتــ.ـحـرش

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد