الإشراف العام
برلمان

47 جنيه سعر الدولار في الموازنة الجديدة.. شهادة بالتحسن النسبي في الأداء الاقتصادي

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسواق الصرف، اعتمدت الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 47 جنيهًا كمتوسط لسعر الصرف بناء على سعر الصرف السائد في تاريخ إعداد الموازنة ، يأتي ذلك وفقا لتصريحات وزير المالية خلال اجتماعه اليوم . 

و تبرز تقديرات سعر الصرف داخل الموازنة العامة للدولة كأحد المؤشرات الرئيسية على توجهات السياسة المالية خلال الفترة المقبلة ومدى واقعيتها ، لما له من تأثير مباشر على تقدير الإيرادات والمصروفات، خاصة ما يتعلق بخدمة الدين الخارجي، وتكلفة الواردات. 

و بعد تصريحات وزير المالية بشأن اعتماد متوسط سعر صرف عند 47 جنيهًا للدولار في الموازنة الجديدة، يتساءل ملايين المواطنين عن ما إذا كان يعكس هذا الرقم قراءة دقيقة للأوضاع الاقتصادية الحالية، وهل تشمل توجهًا تحوطيًا لمواجهة أي تقلبات محتملة خلال الفترة المقبلة . 

في هذا الصدد،  علق النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على تصريحات أحمد كجوك بشأن  اعتماد 47 جنيهًا كمتوسط لسعر الصرف بناء على السعر السائد في تاريخ إعداد الموازنة ، مؤكدًا أن الأرقام الحالية تعكس حالة من التوازن والمرونة في أداء الاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح “ شكري” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو يقترب من 5.2% ، بالتوازي مع تراجع معدلات البطالة إلى نحو 6.5%، واستقرار نسبي في معدلات التضخم عند  13.5%، مؤكدا أن جميعها مؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والتعامل مع الأزمات المتتالية.

وأشار رئيس اقتصادية النواب إلى أن هذه الأرقام الثلاثة تمثل دليلًا واضحًا على تحسن نسبي في الأداء الاقتصادي، لافتًا إلى أن زيادة معدلات النمو بالتزامن مع انخفاض البطالة يعد من أبرز المؤشرات الإيجابية، خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة.

وأكد أن محدودية ارتفاع التضخم، وعدم تسجيل قفزات كبيرة، يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط، مشددًا على أن استقرار سوق العمل وعدم زيادة معدلات البطالة يعد مؤشرًا مهمًا على تماسك الاقتصاد.

وأضاف أن وجود رؤية استباقية لدى الدولة، خاصة فيما يتعلق بتأمين الاحتياطي من السلع الاستراتيجية، ساهم في تجنب حدوث أزمات حادة في الأسواق، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد على الاستمرار بثبات، مؤكدا أن هذه المؤشرات الإيجابية مجتمعة تعكس صورة أكثر وضوحًا عن الوضع الاقتصادي، وتؤكد أن الاقتصاد المصري لا يزال قادرًا على تحقيق التوازن ومواصلة النمو رغم التحديات . 

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

عيد القيامة

هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟

كاديلاك

كاديلاك توقف رسميًا إنتاج سيارة CT4-V بلاكوينج

تسريبات تكشف تصميم Samsung Galaxy Z Flip 8

تسريبات تكشف تصميم Samsung Galaxy Z Flip 8.. تغير فيه شيء واحد فقط

طريقة تعديل تعليقك على Instagram وإضافة الصور في التعليقات

طريقة تعديل تعليقك على Instagram وإضافة الصور في التعليقات

بالصور

قبل شم النسيم.. ضبط نصف طن "رنجة" غير صالحة للإستهلاك بالحسينية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

هاجر أحمد تستعرض رشاقتها بظهورها الأخير| شاهد

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

بوجاتي تصنع موتوسيكل فائق السرعة من ألياف الكربون

بوجاتي
بوجاتي
بوجاتي

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

