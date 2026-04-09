أقل سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الخميس

قدمت بنوك :"البركة، الاسكندرية، الامارات دبي" اقل سعر لصرف الدولار مسجلا 53.17 جنيه للشراء و53.27 جنيه للبيع.

وذلك عقب تراجع كبير شهده سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأمس الأربعاء انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بمتوسط 130 جنيها، في جميع البنوك العاملة في مصر .

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 53.28 جنيه للشراء و53.38 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 53.20 جنيه للشراء و53.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 53.20 جنيه للشراء و53.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 53.17 جنيه للشراء و53.27 جنيه للبيع.