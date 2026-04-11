خبير اقتصادي : موازنة الدولة الجديدة تراهن على المواطن .. وزيادات كبيرة للصحة والتعليم

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن ملامح الموازنة العامة الجديدة تعكس رؤية حكومية تستهدف تحقيق معادلة صعبة، تقوم على دعم المواطنين بالتوازي مع الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني.

زيادة مخصصات الصحة والتعليم

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة دي إم سي، أن الحكومة وجهت اهتمامًا واضحًا نحو القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة، التي شهدت زيادة ملحوظة في مخصصاتها بنسبة 30%، ليصل الإنفاق على الأدوية إلى نحو 90.5 مليار جنيه، إلى جانب تخصيص أكثر من 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة.

وأشار إلى أن قطاع التعليم لم يكن بعيدًا عن هذا التوجه، حيث ارتفعت مخصصاته بنحو 20%، في خطوة تعكس حرص الدولة على الاستثمار في العنصر البشري وتحسين جودة الخدمات التعليمية.

الإيرادات المتوقعة بالموازنة

وفيما يتعلق بالأرقام الكلية، لفت إلى أن الإيرادات المتوقعة بالموازنة تصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه، محققة نموًا يتجاوز 22% مقارنة بالعام الجاري، في حين تُقدَّر المصروفات بنحو 5.1 تريليون جنيه بزيادة 13.5%، وهو ما يعكس سياسة مالية تتسم بالحذر وتسعى لضبط الإنفاق دون التأثير على أولويات الدعم والخدمات.

https://youtu.be/YKApTdLiSkM?si=XDm5Onr2S0ycjnmY