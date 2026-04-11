نظام غذائي لمرضى السكر.. ماذا تأكل وما الذي يجب تجنبه؟

يُعد اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن من أهم العوامل التي تساعد في السيطرة على مرض السكري وتقليل مضاعفاته.

أفضل الأطعمة لمرضى السكري

ويؤكد خبراء التغذية أن اختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يساهم بشكل كبير في ضبط مستويات السكر في الدم، إلى جانب تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين الصحة العامة.



وينصح الخبراء بالتركيز على الأطعمة الغنية بالألياف والعناصر الغذائية، والتي تساعد على استقرار مستوى السكر في الدم، ومن أبرزها:

ـ الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والكرنب والبروكلي، لاحتوائها على الألياف ومضادات الأكسدة.

ـ الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان والكينوا، حيث تُهضم ببطء ولا ترفع السكر بسرعة.

ـ الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين، الغنية بأحماض أوميجا 3 المفيدة للقلب.

ـ البقوليات مثل الفاصوليا والعدس، التي تساعد على الشعور بالشبع وتحسن الهضم.

ـ المكسرات خاصة الجوز، لدورها في دعم صحة القلب.

ـ الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون، الغنية بفيتامين C.

ـ التوت بأنواعه لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

ـ البطاطا الحلوة كبديل صحي للبطاطس العادية.

ـ الزبادي البروبيوتيك لتحسين صحة الجهاز الهضمي.

ـ بذور الشيا التي تدعم فقدان الوزن وتنظيم السكر.

كيف يؤثر الطعام على مرض السكري؟

وقد ترفع الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، سواء كانت سكرية أو نشوية، مستوى السكر في الدم. لذلك يُنصح باختيار الكميات المناسبة ودمجها مع البروتينات أو الدهون الصحية لتقليل تأثيرها.

كما أن الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (GI) تساعد على استقرار السكر مقارنة بالأطعمة المكررة.

أطعمة ممنوعة على مرضى السكري

أطعمة يجب الحد منها

وهناك بعض الأطعمة التي يجب على مرضى السكري تقليلها أو تجنبها، لأنها تسبب ارتفاعًا سريعًا في السكر، ومنها:

ـ الخبز الأبيض والأرز الأبيض

ـ الحلويات مثل الكيك والبسكويت

ـ المشروبات الغازية والعصائر المحلاة

ـ الأطعمة المقلية والمعالجة

ـ الدهون المشبعة والمتحولة

ـ الأطعمة عالية الملح

قواعد مهمة لمرضى السكري

وللحفاظ على مستوى السكر في الدم، ينصح باتباع هذه القواعد:

ـ تناول وجبات متوازنة تحتوي على جميع العناصر الغذائية

ـ تنظيم مواعيد الأكل

ـ التحكم في الكميات

ـ تقليل السكر المضاف

ـ الاعتماد على الأطعمة الطبيعية غير المصنعة