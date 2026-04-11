استدعاء أسرة طفلتين في تحرش بشمال سيناء

استدعت جهات التحقيق، أسرة طفلتين في واقعة التحرش بشمال سيناء لسماع أقوالهم في الواقعة.

كما قررت جهات التحقيق، حبس المتهم بالتحرش بطفلتين بشمال سيناء 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بطفلة ومحاولته التحرش بآخرى بشمال سيناء.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة القسيمة بشمال سيناء)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإستدعاء وسؤال أهلية الطفلتين أيدا ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.