الولايات المتحدة تلغي البطاقات الخضراء لأقارب مسئولين إيرانيين

ألغت الإدارة الأمريكية البطاقات الخضراء لمزيد من المقيمين الإيرانيين من أقارب مسؤولين حاليين أو سابقين في طهران، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت.

أوضحت الوزارة أن القرار طال سيد عيسى هاشمي، وهو مدرس لعلم النفس في لوس أنجلوس، إلى جانب زوجته وابنه وجميعهم مقيمون شرعيون في الولايات المتحدة من مواليد إيران.

وأضافت الوزارة، في بيان صدر بالتزامن مع محادثات جارية في باكستان حول إنهاء الحرب، أن سلطات الهجرة احتجزت الثلاثة، وأنهم في طريقهم للترحيل.

وبحسب البيان، فإن هاشمي هو نجل معصومة ابتكار، التي كانت المتحدثة باسم مجموعة المهاجمين الذين اقتحموا السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، وتولت لاحقا منصب نائب الرئيس الإيراني، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في إيران.

وجاء هذا القرار بعد أسبوع واحد فقط من إلغاء وزارة الخارجية الأمريكية البطاقات الخضراء لكل من ابنة شقيق قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي قُتل في غارة جوية أمريكية ببغداد عام 2020، وكذلك ابنتها.