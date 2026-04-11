إصابة 20 إسرائيليا في انقلاب حافلة ركاب بمفترق بوليج

أصيب نحو 20 مسوطنا في إسرائيل، اليوم، بجروح طفيفة إثر حادث انقلاب حافلة ركاب مساء الجمعة، بعد فقدان السائق السيطرة عليها على الطريق رقم 2 باتجاه الجنوب قرب مفترق “بوليج”.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، فإن الحافلة كانت تقل عددًا كبيرًا من الركاب عندما انحرفت عن مسارها، ما أدى إلى اصطدامها بجزيرة مرورية ثم بحاجز أمان على جانب الطريق، قبل أن تنقلب على جانبها.

وسارعت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء وإيخود هتسلاه إلى موقع الحادث، حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصابين الذين جرى إخراجهم من الحافلة عبر النوافذ، وكانوا جميعًا في حالة وعي.

وأفادت المصادر بأنه تم نقل 8 مصابين إلى مستشفى “مئير” في كفار سابا، فيما نقل 9 آخرون إلى مستشفى “لانيادو” في نتانيا لاستكمال الفحوص الطبية.

في غضون ذلك، فتحت شرطة الاحتلال تحقيقًا في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه، بينما شهدت المنطقة ازدحامات مرورية نتيجة إجراءات تنظيم حركة السير في موقع الانقلاب.