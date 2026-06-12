كان بيهزر.. القبض على الطالب صاحب واقعة العبث بمحابس مياه مدرسة بمطروح

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام طالب بالعبث بأحد محابس ماسورة الإطفاء داخل إحدى المدارس بمطروح .



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وبسؤال مدير المدرسة المشار إليها اتهم الطالب الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام) بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإحداث تلفيات بزجاج إحدى النوافذ المتواجدة بدورة المياه بالمدرسة.

وأمكن ضبط الطالب الظاهر بمقطع الفيديو وبسؤاله أقر بإرتكابه الواقعة بتاريخ 11/الجارى فى إطار اللهو والمزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





