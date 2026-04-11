محامي رمضان صبحي يفجر مفاجأة بشأن قضية المنشطات

كشف محامي رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، عن مفاجأة جديدة في قضية منشطات اللاعب، في ظل إيقافه عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الأخيرة، بسبب أزمة المنشطات.

وكتب الناقد الرياضي احمد درويش عبر حسابه علي فيسبوك "محامي رمضان صبحي: تم قبول الطعن في قضية المنشطات الخاصة باللاعب".

ويؤدي رمضان صبحي في الوقت الحالي تدريبات بدنية بشكل منتظم بإحدى صالات الألعاب الرياضية الخاصة، بهدف الحفاظ على لياقته البدنية لحين اتضاح مصير عقوبة إيقافه، وذلك بعد أزمة السابقة وحبسه لمدة شهر على خلفية اتهامه في قضية تزوير.