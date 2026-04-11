خاص| حسن أبو الروس يكشف لـ صدى البلد كواليس شخصيته في فيلم الكراش.. فيديو

كشف الفنان حسن أبو الروس، في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، عن تفاصيل دوره في فيلمه الجديد "الكراش"، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 11 يونيو المقبل، ضمن موسم أفلام الصيف.



وأكد حسن أبو الروس أنه يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية ملاكم ومدرب بوكس، موضحًا أن هذه الشخصية مختلفة تمامًا عن أدواره السابقة، وتحمل طابع الشر، وهو ما اعتبره تحديًا جديدًا في مشواره الفني.



وأضاف أن التحضير للدور استغرق وقتًا ومجهودًا كبيرين، حيث التزم بنظام غذائي (دايت) خاص، إلى جانب التدريبات المكثفة، حتى يظهر بالشكل المناسب الذي يتماشى مع طبيعة الشخصية، مؤكدًا أن الدور تطلب منه تركيزًا بدنيًا ونفسيًا كبيرًا.



وأشار إلى أن فيلم "الكراش" ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الرومانسية، لكنه يحمل في طياته العديد من المفاجآت، ما يجعله تجربة مختلفة للجمهور خلال موسم الصيف.



ويضم الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد داود، باسم سمرة، شيرين رضا، ميرنا جميل، حسن أبو الروس، وجوهرة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.



