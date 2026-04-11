بعد إيقافه 4 مباريات.. الشناوي يظهر في المدرجات لدعم الأهلي أمام سموحة

حرص محمد الشناوى، قائد النادى الأهلى، علي التواجد فى مدرجات استاد القاهرة الدولى لمساندة زملائه فى مباراة سموحة فى الجولة الثانية من مرحلة التتويج بدوري نايل، وذلك بسبب قرار إيقافه.

وقررت رابطة الأندية المحترفة بتوقيع غرامة مالية على محمد الشناوي، حارس مرمي فريق الأهلي، قيمتها 50 ألف جنيه؛ وذلك بسبب الاعتداء على الحكم بالدفع أو الجذب (استعمال اليد بدون عنف).

وينفذ محمد الشناوى العقوبة لأول مرة الليلة فى مباراة سموحة المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولى بالجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري ليكون اللقاء الأول ويتبقى له ثلاثة مواجهات أخري حال رفض تخفيف العقوبة.

