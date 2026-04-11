إعلام إيراني: من المرجح عقد جولة أخرى من المفاوضات في إسلام آباد

أفاد إعلام إيراني، أنه من المرجح عقد جولة أخرى من المفاوضات في إسلام آباد الليلة أو غدا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنه تم نقل مطالب طهران الـ10 للمسؤولين في باكستان دون غموض، مشيرة إلى أن المفاوضات بدأت فعليا في إسلام آباد.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أنه "منذ وصولنا إلى إسلام آباد، بدأت المفاوضات بشكل ما"، مضيفا: "استمرت محادثات قاليباف وعراقجي مع الجانب الباكستاني لمدة تتراوح بين ساعتين ونصف. وتم نقل ملاحظات ووجهات نظر ومطالب إيران إلى الجانب الباكستاني بناءً على نفس الحزمة المقترحة المكونة من 10 بنود".

وأشار بقائي إلى أن "كان من المهم بالنسبة لنا أن نعبر عن وجهات نظر بلدنا دون أي غموض"، منوها إلى أنه "بينما أتحدث إليكم الآن، لا تزال هذه المحادثات مستمرة، وقاليباف والوفد المرافق له منشغلون بتبادل الآراء مع الجانب الباكستاني".

