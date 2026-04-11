قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس عارض الأزياء سمير ليتو بتهمة سب سيدة والتشهير بها في القاهرة وذلك 15 يوما على ذمة التحقيق في القضيةرقم 1682جنح الزاوية الحمراء.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحبة الحساب من أحد الأشخاص لاتهامه بتهديدها ونشر تعليقات تتضمن السب والتشهير بها في القاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد الشاكية متواجدة حاليا خارج البلاد للدراسة وبالتواصل معها أقرت ما سبق.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عارض أزياء سمير ليتو مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لنشرها عبارات انتقادية لرموز دينية مما أثار حفيظته وتشهيره بها ردا على ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق