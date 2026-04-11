حالة الطقس غدا .. الأرصاد: الأجواء حارة نهارا وباردة ليلا وشبورة على الطرق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا، وأتربة عالقة على مناطق من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية: شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج 1.5 متر إلى 2.5. متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 29 16

العاصمة الجديدة 29 15

6 أكتوبر 28 15

بنها 28 16

دمنهور 27 15

وادي النطرون 29 16

كفر الشيخ 27 15

بلطيم 27 15

المنصورة 28 15

الزقازيق 28 16

شبين الكوم 28 15

طنطا 28 15

دمياط 23 17

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 29 14

السويس 29 15

العريش 23 13

رفح 22 12

رأس سدر 27 16

نخل 26 10

كاترين 19 08

الطور 27 17

طابا 26 12

شرم الشيخ 28 18

الغردقة 29 17

الإسكندرية 24 15

العلمين 24 14

مطروح 23 14

السلوم 26 13

سيوة 30 12

رأس غارب 28 17

سفاجا 28 16

مرسى علم 29 17

شلاتين 29 19

حلايب 27 18

أبو رماد 27 18

مرسى حميرة 27 17

أبرق 28 17

جبل علبة 28 18

رأس حدربة 27 18

الفيوم 29 14

بني سويف 29 13

المنيا 30 14

أسيوط 30 14

سوهاج 30 15

قنا 32 16

الأقصر 32 17

أسوان 33 19

الوادي الجديد 32 15

أبو سمبل 32 18

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 35 22

المدينة المنورة 33 20

الرياض 34 16

المنامة 28 22

أبوظبي 29 23

الدوحة 27 21

الكويت 26 18

دمشق 17 07

بيروت 18 15

عمان 17 07

القدس 18 08

غزة 21 13

بغداد 28 17

مسقط 29 25

صنعاء 26 12

الخرطوم 36 21

طرابلس 32 19

تونس 28 15

الجزائر 16 13

الرباط 17 10

نواكشوط 32 22

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 11 01

إسطنبول 15 04

إسلام آباد 29 15

نيودلهي 34 21

جاكرتا 31 24

بكين 24 13

كوالالمبور 34 25

طوكيو 21 13

أثينا 17 09

روما 25 15

باريس 16 07

مدريد 23 09

برلين 12 08

لندن 14 06

مونتريال 09 06

موسكو 11 02

نيويورك 14 10

واشنطن 24 15

أديس أبابا 24 13