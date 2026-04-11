قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحضور ممثل عن الرئيس السيسي .. رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفال عيد القيامة بمصر الجديدة
وزير الكهرباء: وفرنا 3.5 مليون متر مكعب من الوقود في أول أسبوع من تطبيق إجراءات الترشيد
مجلس غزل المحلة يقرر صرف تذاكر مجانية بدون حد أقصى أمام وادي دجلة
لم يفرقهما الموت.. مصرع زوجين في حادث يفجع القلوب بكفر الشيخ
تطهير الممر من الألغام .. أمريكا تعلن بدء إنشاء ممر آمن في مضيق هرمز
وزير الكهرباء : وفرنا 4700 ميجاوات ساعة و980 ألف متر مكعب فى الوقود بسبب يوم العمل عن بعد
منحاز وفاسد.. هجوم حاد من ترامب على الإعلام بعد التصعيد مع إيران
وزير الكهرباء : وفرنا خلال أسبوع 18 ألف ميجاوات ساعة
إعلام إيراني: من المرجح عقد جولة أخرى من المفاوضات في إسلام آباد
خاص| حسن أبو الروس يكشف لـ صدى البلد كواليس شخصيته في فيلم الكراش.. فيديو
«الكهرباء» تطمئن المواطنين: لا انقطاع للتيار .. وترشيد الاستهلاك يوفر ملايين الدولارات
المطران شامي يترأس صلوات سبت النور في كاتدرائية القيامة بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

حالة الطقس غدا .. الأرصاد: الأجواء حارة نهارا وباردة ليلا وشبورة على الطرق

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا، وأتربة عالقة على مناطق من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

.الأرصاد : طقس القاهرة اليوم حار والعظمى 37 درجة

حالة البحر المتوسط

تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية: شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

 تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج 1.5 متر إلى 2.5. متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 29 16

العاصمة الجديدة 29 15

6 أكتوبر 28 15

بنها 28 16

دمنهور 27 15

وادي النطرون 29 16

كفر الشيخ 27 15

بلطيم 27 15

المنصورة 28 15

الزقازيق 28 16

شبين الكوم 28 15

طنطا 28 15

دمياط 23 17

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 29 14

السويس 29 15

العريش 23 13

رفح 22 12

رأس سدر 27 16

نخل 26 10

كاترين 19 08

الطور 27 17

طابا 26 12

شرم الشيخ 28 18

الغردقة 29 17

الإسكندرية 24 15

العلمين 24 14

مطروح 23 14

السلوم 26 13

سيوة 30 12

رأس غارب 28 17

سفاجا 28 16

مرسى علم 29 17

شلاتين 29 19

حلايب 27 18

أبو رماد 27 18

مرسى حميرة 27 17

أبرق 28 17

جبل علبة 28 18

رأس حدربة 27 18

الفيوم 29 14

بني سويف 29 13

المنيا 30 14

أسيوط 30 14

سوهاج 30 15

قنا 32 16

الأقصر 32 17

أسوان 33 19

الوادي الجديد 32 15

أبو سمبل 32 18

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 35 22

المدينة المنورة 33 20

الرياض 34 16

المنامة 28 22

أبوظبي 29 23

الدوحة 27 21

الكويت 26 18

دمشق 17 07

بيروت 18 15

عمان 17 07

القدس 18 08

غزة 21 13

بغداد 28 17

مسقط 29 25

صنعاء 26 12

الخرطوم 36 21

طرابلس 32 19

تونس 28 15

الجزائر 16 13

الرباط 17 10

نواكشوط 32 22

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 11 01

إسطنبول 15 04

إسلام آباد 29 15

نيودلهي 34 21

جاكرتا 31 24

بكين 24 13

كوالالمبور 34 25

طوكيو 21 13

أثينا 17 09

روما 25 15

باريس 16 07

مدريد 23 09

برلين 12 08

لندن 14 06

مونتريال 09 06

موسكو 11 02

نيويورك 14 10

واشنطن 24 15

أديس أبابا 24 13

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

أفضل الأطعمة لمرضى السكري
اكلات شم النسيم
نظام غذائي لمرضى الضغط
فوائد سمك الرنجة
المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

