الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

منار غانم تكشف تفاصيل حالة الطقس في شم النسيم 2026

منار عبد العظيم

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس في مصر يشهد حالة من التذبذب الحراري بسبب التقلبات المعتادة في فصل الربيع، مما يخلق حالة من الغموض حول طقس عيد شم النسيم 2026.

 وبينت غانم خلال صباح الخير يا مصر  أن درجات الحرارة ستتراوح بين الدفء الشديد في النهار، والبرودة الملحوظة في الليل، وهو ما يجعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن نوع الملابس المناسبة لهذا التوقيت.

ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا: هل تستمر الموجة الحارة؟

موجة حرارية مفاجئة: قالت منار غانم إن البلاد ستتعرض بدءًا من اليوم السبت 11 أبريل إلى موجة حرارية تتصاعد تدريجيًا، مشيرة إلى أن الحرارة سترتفع في معظم المناطق، بما في ذلك السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أجواء حارة خلال شم النسيم:

 أكدت غانم أن شم النسيم 2026 سيتزامن مع ذروة هذه الموجة الحارة، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في جنوب البلاد إلى ما يقارب 40 درجة مئوية.

الكتلة الهوائية القادمة: ما تأثيرها على الطقس؟

قالت غانم إن الكتلة الهوائية الحارة القادمة من شبه الجزيرة العربية ستؤثر بشكل واضح على معظم أنحاء مصر، بالتزامن مع منخفض السودان الموسمي الذي يعزز من ارتفاع درجات الحرارة.

 هذه الظروف تؤدي إلى أجواء حارة قد تؤثر على الأنشطة اليومية للمواطنين خلال النهار، بينما يظل الليل باردًا نسبيًا.

تحذيرات الأرصاد: لا تفرطوا في تخفيف الملابس ليلاً

فيما يخص التغيرات الليلية، حذرت غانم المواطنين من تخفيف الملابس بشكل مفرط في الليل، رغم أن الطقس نهارًا سيكون دافئًا. وأكدت على أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ في ساعات الليل، لذا من الأفضل الحفاظ على الملابس الشتوية للأوقات المسائية.

شبورة مائية قد تؤثر على القيادة: نصائح للأمان

وأضافت غانم أنه من المحتمل أن تشهد بعض المناطق شبورة مائية كثيفة، خاصة في الساعات المبكرة من صباح يوم الأحد، مما قد يؤثر على الرؤية في العديد من الأماكن مثل شمال البلاد، والقاهرة الكبرى.

 لذلك، دعت الأرصاد السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، وضرورة تخفيض السرعة وتشغيل كشافات الشبورة لضمان الأمان على الطرق.

عودة الأمطار المحتملة: تقلبات الطقس مستمرة

أما عن العودة المحتملة للأمطار، فقد أشارت غانم إلى أن خرائط الطقس تُظهر احتمالية عودة الأمطار اعتبارًا من 19 أبريل 2026، ما يعني أن الطقس سيظل في حالة تقلبات خلال فصل الربيع.

 الطقس في شم النسيم 2026 سيكون حارًا نهارًا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا. ومن المتوقع أن تتذبذب درجات الحرارة بشكل مستمر، لذا سيكون من الأفضل ارتداء ملابس صيفية في النهار وملابس شتوية خفيفة في الليل.

