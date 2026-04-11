الأرصاد تُحذر من أتربة عالقة وشبورة كثيفة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم السبت 11 أبريل 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وكشفت الخرائط الجوية عن طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهاراً، بينما يظل مائلاً للبرودة خلال ساعات الليل.

الظواهر الجوية المتوقعة

حذرت الهيئة من ظهور شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على وسط سيناء.

كما توجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على محافظات السواحل الشمالية، ورذاذ خفيف عشوائي على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

ويشهد اليوم ظهور أتربة عالقة نهاراً على مناطق من محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، والصحراء الغربية.

كما تنشط الرياح بسرعة تتراوح بين (30 إلى 35) كم/س على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

تفاوتت درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم لتشمل الآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: سجلت العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية: بلغت العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 13 درجة.

شمال الصعيد: سجلت العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 13 درجة.

جنوب الصعيد: سجلت أعلى معدل حرارة بعظمى وصلت إلى 31 درجة مئوية وصغرى 18 درجة.