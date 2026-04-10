نشاط للرياح وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا السبت

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدا السبت 11 أبريل 2026، مشيرة إلى أنه سيشهد أجواء مائلة للبرودة إلى باردة في الصباح الباكر، مائلة للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حارة على جنوب الصعيد، مائلة للبرودة إلى باردة ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا السبت الموافق 11 أبريل

نوهت الأرصاد، فى بيان، إلى أن حالة الطقس غدا تشهد تكوُن شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، قد تكون كثيفة أحيانا، وأتربة عالقة على مناطق من محافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

ولفتت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بيان درجات الحرارة غدا

فيما يلى بيان بتوقعات درجات الحرارة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 15

العاصمة الإدارية 27 14

6 أكتوبر 26 14

بنها 26 15

دمنهور 25 14

وادي النطرون 27 15

كفر الشيخ 25 14

بلطيم 25 14

المنصورة 26 14

الزقازيق 26 16

شبين الكوم 26 14

طنطا 26 14

دمياط 25 15

بورسعيد 24 16

الإسماعيلية 27 14

السويس 26 15

العريش 23 13

رفح 22 12

رأس سدر 27 16

نخل 24 09

كاترين 19 10

الطور 27 17

طابا 25 12

شرم الشيخ 28 18

الغردقة 28 16

الإسكندرية 23 14

العلمين 22 14

مطروح 22 13

السلوم 25 12

سيوة 28 11

رأس غارب 28 17

سفاجا 29 16

مرسى علم 29 11

شلاتين 29 20

حلايب 27 19

أبو رماد 27 18

مرسى حميرة 27 17

أبرق 28 17

جبل علبة 28 18

رأس حدربة 27 18

الفيوم 27 14

بني سويف 27 12

المنيا 28 13

أسيوط 29 12

سوهاج 30 15

قنا 31 16

الأقصر 31 17

أسوان 32 18

الوادي الجديد 31 15

أبو سمبل 31 18