خبير: تثبيت الهدنة السيناريو الأقرب بين واشنطن وطهران.. والتسوية الشاملة ما زالت بعيدة

أكد الدكتور محمد الزغول، مدير وحدة الدراسات الإيرانية بمركز الإمارات للسياسات، أن التوقعات الواقعية لمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تشير إلى الاكتفاء بتثبيت حالة الهدنة ووضع إطار عام لاستمرار الحوار، في ظل تعقيدات تحول دون الوصول إلى اتفاق شامل في الوقت الراهن.

التصعيد العسكري الأخير

وأوضح، خلال مداخلة عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن التصعيد العسكري الأخير لم يسهم في تقريب وجهات النظر، بل أضاف ملفات جديدة إلى طاولة التفاوض، من بينها قضية مضيق هرمز والدور الإقليمي لإيران، وهو ما زاد من تشابك المشهد السياسي.

وأشار الزغول إلى أن أزمة الثقة بين الطرفين لا تزال تمثل عائقًا رئيسيًا، في ظل تمسك كل جانب برؤيته الخاصة لنتائج الصراع؛ إذ ترى طهران أنها خرجت بأوراق قوة، بينما تعتقد واشنطن أنها حققت تفوقًا ميدانيًا، الأمر الذي يوسع فجوة الخلاف ويصعّب الوصول إلى حلول سريعة.

مراكز صنع القرار داخل إيران

وأضاف أن التباينات الداخلية داخل كلا البلدين تلقي بظلالها على المفاوضات، موضحًا أن تعدد مراكز صنع القرار داخل إيران واختلاف توجهاتها قد يعرقل توحيد الموقف التفاوضي، كما أن الضغوط السياسية الداخلية في الولايات المتحدة تؤثر بدورها على مسار الحوار.

إدارة هادئة وطويلة الأمد

ونوه بأن المرحلة الحالية تتطلب إدارة هادئة وطويلة الأمد للمفاوضات، مع التركيز على خطوات تدريجية لبناء الثقة، بدلًا من السعي وراء حلول شاملة يصعب تحقيقها في المدى القريب.