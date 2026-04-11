صوت من الجنة وإحساس مُبهر.. صدى البلد يكرم النابغة هدى الفقي «مُستقبل الإنشاد الديني»

في لفتة تقديرية للمواهب القرآنية الشابة، واحتفاءً بالأصوات التي تحمل نور كتاب الله، كىم موقع صدى البلد النابغة الأزهرية هدى الفقي، التي لم تكتفِ بأن تُسمِع الناس صوتًا عذبًا، بل جعلتهم يشعرون به.

يحمل صوت النابغة هُدى الفقي خشوع التلاوة ودفء الإنشاد، واستطاعت أن تخطف الأنظار سريعًا، لتتحول من موهبة واعدة إلى حديث الجمهور على مواقع التواصل، ونموذج مشرف لجيل جديد يرتبط بالقرآن حفظًا وتدبرًا وأداءً ينبض بالإحساس.

ولم يكن هذا التألق وليد الصدفة، بل هو امتداد لرحلة بدأت النابغة هُدى مبكرًا، حيث وجدت في القرآن الكريم نورًا يضيء طريقها، ويصوغ ملامح شخصيتها، فصار رفيقها الدائم ومصدر قوتها وسر تميزها، حتى بدا وكأن صوتها ليس مجرد أداء، بل رسالةٌ تصل إلى القلوب قبل الآذان.



وخطفت النابغة الأزهرية هدى الفقي، ابنة محافظة المنوفية، صاحبة الـ15 عاماً، الأنظار بصوتٍ استثنائي يلامس الأرواح، لتصبح واحدة من أبرز الأصوات الصاعدة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في وقتٍ قياسي.

وبروح هادئة وملامح يغمرها الصفاء، تحكي النابغة «هدى الفقي» رحلتها التي بدأت وهي في الثالثة من عمرها، حين التقط والداها خيط الموهبة الأول، ليبدآ معها رحلة صقلٍ وتدريبٍ على يد متخصصين في المقامات وأحكام التجويد، حتى أصبح صوتها اليوم لوحةً فنية تنبض بالإتقان والإحساس.

وفي حوارها مع الإعلامي محمد صبري، رئيس القسم الديني بـ«صدى البلد» كشفت عن حلمها الكبير: أن تلتحق بكلية طب العيون، وأن ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية من خلال تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني.

وما يزيد الحكاية إثارة، قدرتها المدهشة على محاكاة عمالقة التلاوة والإنشاد، مثل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ المنشاوي، والشيخ نصر الدين طوبار، والشيخ النقشبندي، لكنها رغم ذلك لا تقلد بقدر ما تُبدع، إذ تمتلك نغمةً خاصة تُعلن عن ميلاد صوتٍ فريدٍ يحمل ملامح المستقبل.

أما السر الحقيقي وراء هذا التميز، فتختصره هدى ببساطةٍ عميقة: القرآن الكريم. فهو ليس فقط ما تتلوه، بل ما تعيشه، نور يسكن قلبها، ويقود خطواتها، ويمنح صوتها ذلك الصدق الذي يصل إلى القلوب بلا استئذان، وكأنها لم تحفظ القرآن فحسب، بل حفظها القرآن أيضًا.