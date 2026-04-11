حزب الله : قصفنا بالصواريخ تجمعًا لجيش الاحتلال في محيط بنت جبيل بلبنان

أعلن حزب الله، قصف تجمعا لجيش الاحتلال بالصواريخ في محيط مدينة بنت جبيل جنوب لبنان، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة جنديين من لواء المظليين بجروح متوسطة خلال اشتباك مع مسلحين من حزب الله جنوب لبنان في وقت سابق من اليوم، السبت.

وأوضح جيش الاحتلال ان الجنديين أصيبا بشظايا نارية خلال تبادل لإطلاق النار مع عناصر حزب الله، بحسب ما أفادت به صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم نقلهما إلى المستشفى وإبلاغ عائلتيهما.