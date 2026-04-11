أخبار البلد

بحضور ممثل عن الرئيس السيسي .. رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفال عيد القيامة بمصر الجديدة

ميرنا رزق

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال الرسمي بعيد القيامة المجيد، والذي أُقيم بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وسط حضور رفيع المستوى من قيادات الدولة ورموزها السياسية والدينية، إلى جانب عدد كبير من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي السلك الدبلوماسي والشخصيات العامة والإعلامية.

وشهد الاحتفال مشاركة ممثل عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث حضر محمد يحي، أمين رئاسة الجمهورية، لنقل تهنئة الرئيس بهذه المناسبة، كما شارك الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ممثلا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى جانب المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وشارك في الاحتفال عدد من الوزراء، من بينهم الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

كما حضر عدد من المحافظين، الدكتور محمد غنيم، محافظ الفيوم، والدكتور حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية، إلى جانب عدد من مسؤولي الهيئات الوطنية، من بينهم أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور أحمد جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.

وفي كلمته خلال الاحتفال، أكد الدكتور القس أندريه زكي أن الاحتفال بعيد القيامة هذا العام يأتي في ظل تحديات إقليمية وعالمية معقدة، حيث تعاني المنطقة من صراعات وحروب تعكس ما يمكن وصفه بـ"ثقافة الموت"، مشددًا على أن القيامة تمثل رسالة رجاء حقيقية في عالم مضطرب، ودعوة للتمسك بقيم الحياة.

أوضح أن رسالة الكتاب المقدس، كما وردت في الرسالة إلى العبرانيين، تؤكد أن المسيح شارك الإنسان ضعفه وآلامه، ودخل إلى عمق معاناته، ليبطل سلطان الموت ويمنح الإنسان رجاءً جديدًا، مؤكدًا أن القيامة ليست مجرد حدث ديني، بل إعلان إلهي بانتصار الحياة على الموت.

وأضاف أن التحديات التي تواجه الإنسان، سواء كانت خوفًا من الموت أو المرض أو المستقبل، لا تمثل النهاية، لأن الإيمان يمنح الإنسان قوة داخلية ورجاءً يتجاوز الألم، مشددًا على أن رسالة القيامة تدعو إلى نشر قيم المحبة والسلام والتعايش.

وفي ختام الاحتفال، وجّه رئيس الطائفة الإنجيلية الشكر لكافة الحضور، مثمنًا مشاركة مؤسسات الدولة وقياداتها، ومؤكدًا تقديره لجهود القوات المسلحة والشرطة في تأمين الاحتفالات، كما أعرب عن امتنانه لوسائل الإعلام التي حرصت على نقل الحدث، مؤكدًا أن عيد القيامة يظل رسالة حياة وأمل لكل المصريين.

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

البنزين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تقديم الساعة 60 دقيقة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

نتنياهو

نتنياهو : قتلنا 8 علماء في إيران على صلة ببرنامجها النووي

وزارة الخارجية

وزارة الخارجية تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

نزار ئاميدي رئيس جمهورية العراق الجديد

اليماحي يهنئ نزار ئاميدي رئيس جمهورية العراق المنتخب

تحذير .. الرنجة مجهولة المصدر تعرضك لمشاكل خطيرة تصل للوفاة

أسباب تراكم دهون البطن غير كثرة الطعام.. أمراض خفية

أسوأ 5 سيارات موديل 2026 ندم أصحابها على شرائها

تحذير .. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض بعد الفسيخ والرنجة اذهب للطبيب فورا

ريهام عبدالغفور والتــ.ـحـرش

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

