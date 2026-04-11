بحضور ممثل عن الرئيس السيسي .. رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفال عيد القيامة بمصر الجديدة

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال الرسمي بعيد القيامة المجيد، والذي أُقيم بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وسط حضور رفيع المستوى من قيادات الدولة ورموزها السياسية والدينية، إلى جانب عدد كبير من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي السلك الدبلوماسي والشخصيات العامة والإعلامية.

احتفال عيد القيامة

وشهد الاحتفال مشاركة ممثل عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث حضر محمد يحي، أمين رئاسة الجمهورية، لنقل تهنئة الرئيس بهذه المناسبة، كما شارك الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ممثلا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى جانب المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وشارك في الاحتفال عدد من الوزراء، من بينهم الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

كما حضر عدد من المحافظين، الدكتور محمد غنيم، محافظ الفيوم، والدكتور حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية، إلى جانب عدد من مسؤولي الهيئات الوطنية، من بينهم أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور أحمد جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.

وفي كلمته خلال الاحتفال، أكد الدكتور القس أندريه زكي أن الاحتفال بعيد القيامة هذا العام يأتي في ظل تحديات إقليمية وعالمية معقدة، حيث تعاني المنطقة من صراعات وحروب تعكس ما يمكن وصفه بـ"ثقافة الموت"، مشددًا على أن القيامة تمثل رسالة رجاء حقيقية في عالم مضطرب، ودعوة للتمسك بقيم الحياة.

أوضح أن رسالة الكتاب المقدس، كما وردت في الرسالة إلى العبرانيين، تؤكد أن المسيح شارك الإنسان ضعفه وآلامه، ودخل إلى عمق معاناته، ليبطل سلطان الموت ويمنح الإنسان رجاءً جديدًا، مؤكدًا أن القيامة ليست مجرد حدث ديني، بل إعلان إلهي بانتصار الحياة على الموت.

وأضاف أن التحديات التي تواجه الإنسان، سواء كانت خوفًا من الموت أو المرض أو المستقبل، لا تمثل النهاية، لأن الإيمان يمنح الإنسان قوة داخلية ورجاءً يتجاوز الألم، مشددًا على أن رسالة القيامة تدعو إلى نشر قيم المحبة والسلام والتعايش.

وفي ختام الاحتفال، وجّه رئيس الطائفة الإنجيلية الشكر لكافة الحضور، مثمنًا مشاركة مؤسسات الدولة وقياداتها، ومؤكدًا تقديره لجهود القوات المسلحة والشرطة في تأمين الاحتفالات، كما أعرب عن امتنانه لوسائل الإعلام التي حرصت على نقل الحدث، مؤكدًا أن عيد القيامة يظل رسالة حياة وأمل لكل المصريين.