صلوات بصخة الصلبوت من يوم الجمعة العظيمة بكنيسة السيدة العذراء في شبرا | شاهد

أقيمت اليوم، صلوات بصخة الصلبوت من يوم الجمعة العظيمة، بكنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

ترأس الصلوات الأب عمانوئيل صبحي، راعي الكنيسة الذي ألقى تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "صمت الله". وفي نهاية الصلاة، أقيم "تطواف دفن المسيح"، حيث تم إنزال الرب يسوع المصلوب عن خشبة الصليب المقدسة، ولفه بكفن، وتطييبه بالحنوط، ووضعه داخل القبر.

تضمن التطواف عزف المارش الكشفي، من قِبل مجموعات حورس الكشفية، إحدى الأنشطة الرعوية بالكنيسة. وعقب صلاة البصخة المقدسة، تم تجديد القَسم الكشفي لعدد من قادة، وأعضاء المجموعات الكشفية القدامى، والحاليين بالرعية.