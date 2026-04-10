صلوات وخشوع.. الجمعة العظيمة تجمع الكنائس في مشهد إيماني واحد

في مشهد روحاني مهيب، تتوحد الكنائس الآن في مختلف أنحاء البلاد، حيث ترفع الصلوات في يوم الجمعة العظيمة، أحد أقدس أيام أسبوع الآلام، داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وغيرها من الكنائس، في توقيت واحد يعكس وحدة الإيمان وعمق الحدث.

سر الفداء

الجمعة العظيمة ليست مجرد ذكرى، بل هي يوم يحمل أعمق معاني المحبة الإلهية، حيث تُحيي الكنيسة ذكرى صلب السيد المسيح، الذي قدم نفسه فداء عن البشرية.

وتُعد هذه الذكرى جوهر العقيدة المسيحية، إذ تجسد معنى التضحية والخلاص، وتفتح باب الرجاء والحياة الجديدة.

وتبدأ صلوات البصخة المقدسة، التي تتضمن قراءات من الأناجيل ونبوات العهد القديم، إلى جانب ألحان حزينة تعبر عن آلام المسيح.

وتستمر الصلوات على مدار اليوم في طقس مميز، يُنقل المصلين بين محطات الصليب، في رحلة روحية مليئة بالتأمل والخشوع.

الجمعة العظيمة

وتشهد الكنائس إقبالا كبيرا من الأقباط، الذين يحرصون على قضاء اليوم في الصلاة والصوم، وسط أجواء يغلب عليها الصمت والتأمل.

وتتحول الكنائس إلى ساحات روحية تمتلئ بالرهبة، حيث تتحد القلوب في مشاعر الحزن المقدس، انتظارا لفرحة القيامة.

وتختتم صلوات الجمعة العظيمة بطقس الدفن، الذي يرمز لوضع جسد المسيح في القبر، ليبدأ بعدها الاستعداد ليوم سبت النور، وصولًا إلى عيد القيامة المجيد، حيث تتحول مشاعر الحزن إلى فرح بالانتصار على الموت، وفي هذا اليوم، لا تُصلى الصلوات فقط، بل تُعاش القصة بكل تفاصيلها قصة حب إلهي بلا حدود.