تعزيز قيم التآخي.. الإمام الأكبر يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالًا هاتفيًّا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، هنأ فضليتُه قداسةَ البابا، خلال الاتصال، بمناسبة عيد القيامة المجيد الذي يحل يوم الأحد المقبل.

وأعرب فضيلة الإمام عن خالص أمنياته الطيبة لقداسته ولجميع أبناء الكنيسة القبطية، وأن تكون الأعياد فرصة لمزيد من الترابط والتآخي بين أبناء الوطن.

تم خلال الاتصال الهاتفي التأكيد على استمرار الصلاة والدعاء ليقي الله العالم من الآثار السلبية للحروب وأن يحفظ بلادنا ويمتعها بدوام الأمن والاستمرار.