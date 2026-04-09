رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني وجميع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة

قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التهنئة لبابا تواضروس الثاني وجميع الأخوة الاقباط بمناسبة عيد القيامة كما قدم التهنئة للمصريين بمناسبة أعياد الربيع .

وأضاف رئيس الوزراء أن وقف الخرب الأمريكية الإسرائيلية الايرانية لمدة أسبوعين خبر جيد جدا بسبب توقف الاداعيات والتصعيد لافتا ان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد علي أعضاء قيمة الإنسانية والسلام وترحيب مصر لتواصل بهذا الاتفاق لافتا ان هذا يوصل لسلام الدائم بين شعوب المنطقة والعالم لافتا ان مصر داعمة لدول العربية والخليجية.

وأشار رئيس الوزراء أن الحرب لان تؤدي الي رؤية مستقرة للمنطقة ويجب التوصل الي اتفاق سلام بين الدول مشيرا الي ان مصر كان لها دور كبير في التواصل لهذا الاتفاق مؤكدا أن مصر مستمر في جهودها لوقف الحرب تماما.