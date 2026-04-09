فضيحة أمنية تهز العراق.. اعتقال ضابط إيراني شن هجمات بطائرات مسيرة على مطار بغداد

كشف مسئول أمني عراقي، عن مفاجأة بشأن الهجمات التي شنت بطائرات مسيرة، على مطار بغداد الدولي، حيث أوضح أن منفذها ضابط إيراني ويعاونه ثلاثة عراقيين.

وأكد المسئول العراقي الذي لم يكشف هويته في تصريحات لموقع "الحرة"، أن السلطات العراقية ألقت القبض على الضابط الإيراني ومرافقيه الثلاثة، ولا يزال الأشخاص الأربعة قيد الاحتجاز حتى الآن، رغم ضغوط تمارسها ميليشيات موالية لإيران للإفراج عنهم.

ولم تعلن الحكومة العراقية عن أية اعتقالات مرتبطة بالهجمات بالطائرات المسيرة التي تنفذها فصائل مسلحة داخل العراق.

وفي 25 مارس، أعلنت بغداد اعتقال أربعة أشخاص متهمين بتنفيذ هجوم استهدف قاعدة عسكرية في الحسكة شمالي شرق سوريا.

وأمس، الأربعاء، ذكر بيان صادر عن مكتب ‌رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أنه أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن السلطات ألقت القبض على منفذي هجوم بطائرة مسيرة وقع في مارس الماضي، وأدى إلى مقتل ‌جندي فرنسي في أربيل.