بعد تدهور حالتها الصحية.. إبراهيم سعيد يطالب الجمهور بالدعاء لوالدته

طالب إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر، والنادي الأهلى السابق، متابعيه بالدعاء لوالدته، كاشفاً عن تعرضها لوعكة صحية.

كتب إبراهيم سعيد عبر حسابه على فيسبوك:"اللهم اشف امي يارب قد مس الضر احب الناس اللي قلبي اللهم اشفي امي شفاء لا يغادر سقما وزدها صبر وقوه وعافيه اللهم اني استودعتك قطعه من قلبي فخفف عنها ألمها واحعلها بافضل حال واحفظها بعينك التي لاتنام اذكروها بدعوه لعل احدكم اقرب مني لله امي في ظروف صحيه حرجه دعواتكم"

مسيرة إبراهيم سعيد مع الأهلي

وُلد إبراهيم سعيد في 16 أكتوبر 1979، وبدأ مشواره فى قطاع الناشئين بـ النادي الأهلي، قبل تصعيده للفريق الأول عام 1998، ليستمر بقميص القلعة الحمراء حتى عام 2004، في فترة شهدت تتويجه بعدد من البطولات المحلية والقارية.

خلال مشواره مع الأهلى الذى استمر 7 مواسم، حقق خلالها 3 دوري، بطولتى كأس مصر، بطولة دورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، لعب خلالها 141 مباراة فى جميع المسابقات سجل خلالها 24 هدفا، منها 18 هدفا فى الدورى فى 97 مباراة .