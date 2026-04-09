قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الطيران يبحث مع مجموعة شركات فهد آل ثان إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام

وزير الطيران ومجموعة شركات فهد آل ثان
نورهان خفاجي

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وفدًا من مجموعة شركات فهد آل ثانى القطرية برئاسة الشيخ فهد بن ناصر بن فهد آل ثاني، وبحضور المهندس عمرو نجاتى الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني والمهندسة هبة الله حزين المؤسس والشريك التنفيذي للشركة المصرية القطرية لإنتاج الوقود المستدام والطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث  التعاون الإستثماري في مجال  إنتاج الوقود الحيوي.

في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة وخدمات الطيران الحديثة، وجذب الاستثمارات النوعية وتبني حلول متقدمة تُدعم خفض الإنبعاثات الكربونية.

وتناول اللقاء عددا من المبادرات الإستراتيجية، في مقدمتها دراسة إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) في مصر، بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، بما يُدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، ويُواكب التحولات العالمية المتسارعة في صناعة النقل الجوي.

وخلال اللقاء أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن مصر تتجه بقوة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطيران منخفض الانبعاثات، مشيرًا إلى أن الوزارة على استعداد تام لتقديم كافه التسهيلات و أوجه الدعم الفني للمشروع،، بما يضمن تطبيق أحدث التقنيات العالمية وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والسلامة وبما يتوافق مع التوصيات الصادرة عن الإيكاو فى هذا الشأن.

وأوضح الحفني أن التحدي البيئي بات يتصدر أولويات صناعة الطيران عالميًا، في ظل السعي لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 وهو هدف حققته منظمه الطيران المدني الدولية "الإيكاو" بصفتها المشرع الدولي للطيران المدني العالمي، بما يفرض التوسع في استخدام وقود الطائرات المستدام.

وأضاف وزير الطيران المدني بأن السوق المصري غنى بثرواته التى تُمكنه من تصنيع الوقود المستدام، و يمتلك كذلك مقومات تنافسية تؤهله ليكون منصة واعدة لمشروعات الطيران منخفض الانبعاثات، في ظل ما يشهده قطاع الطيران المدني من تطوير شامل للبنية التحتية، والتزامه الكامل بالأطر الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) فيما يتعلق بخفض الانبعاثات.

وأكد أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لتطوير القطاع، ترتكز على الإبتكار وتطبيق التكنولوجيا النظيفة، بما يتماشى مع التحول العالمي نحو تقليل البصمة الكربونية، مشيرًا إلى العمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات من خلال بناء شراكات فاعلة مع كبرى الكيانات الدولية، بما يُسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة وتعظيم الإستفادة منها للحفاظ على البيئة .

ومن جانبه، أعرب الشيخ فهد بن ناصر آل ثاني عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا اهتمام المجموعة  بتوسيع نطاق أعمالها في مصر، مشيرًا إلى أن خبرات المجموعة تؤهلها لتنفيذ مبادرات مشتركة تسهم في دعم النمو المستدام وتعزيز كفاءة قطاع الطيران على المستويين الإقليمي والدولي.

الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني مجموعة شركات فهد آل ثانى القطرية الشيخ فهد بن ناصر بن فهد آل ثاني خدمات الطيران الحديثة الاستثمارات الإنبعاثات الكربونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

طريقة أم علي بالجلاش
طريقة أم علي بالجلاش
طريقة أم علي بالجلاش

طارق الشناوي مع يمنى البداروي
طارق الشناوي مع يمنى البداروي
طارق الشناوي مع يمنى البداروي

رنجة
رنجة
رنجة

تأثير الجيوب الأنفية على صحة الفم والأسنان
تأثير الجيوب الأنفية على صحة الفم والأسنان
تأثير الجيوب الأنفية على صحة الفم والأسنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد