جامعة عين شمس تشارك في فعاليات ملتقى الحضارات .. عروس الصعيد

شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا فعاليات " ملتقى الحضارات على أرض الحضارات..عروس الصعيد" الذي أقيم في جامعة المنيا في الفترة من 5-7 ابريل.

والذي شاركت فيه جامعة عين شمس بإثني عشر طالبا وطالبة من الطلاب الوافدين من مختلف كليات الجامعة وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص جامعة عين شمس على تعزيز حضورها الفاعل في المحافل الدولية، دعمًا لتوجه الدولة المصرية نحو ترسيخ البُعد الدوليفي منظومة التعليم العالي، وتعزيز مكانة الجامعات المصرية كوجهة تعليميةجاذبة للطلاب من مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة شيرويت الأحمدي المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، والأستاذة الدكتورة دينا لاشين مدير إدارة الوافدين والأساتذة الزائرين، وعدد من الطلاب الوافدين الدارسين بمختلف كليات جامعة عين شمس.

و تعكس المشاركة الدور المحوري الذي تضطلع به الجامعة في دعم التبادل الثقافي والعلمي، وفتح آفاق أوسع للتعاون الأكاديمي والبحثي مع المؤسسات التعليمية ،بما يسهم في تبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية تدعم أهداف التنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، تواصل جامعة عين شمس جهودها لتوفير بيئة تعليمية وثقافية متكاملة للطلاب الوافدين، تُمكّنهم من الاندماج الفعّال داخل المجتمع الجامعي، وتشجعهم على المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية، بما يعزز تجربتهم التعليمية ويُسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على التواصل والانفتاح على مختلف الثقافات.

كما شهدت مشاركة طلاب الجامعة الوافدين تفاعلًا ملحوظًا ضمن فعاليات الملتقى، خاصة في الأنشطة الثقافية والفنية والمعرض المجمع للدول، حيث قدموا نماذج تعكس تنوع وثراء ثقافاتهم، بما أسهم في إثراء فعاليات الملتقى وتعزيز رسالته في دعم الحوار الحضاري بين الشعوب.