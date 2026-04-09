خلال اتصال هاتفي.. شيخ الأزهر يهنِّئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

هنَّأ فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قداسةَ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال اتصال هاتفيٍّ؛ بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربًا عن خالص تمنياته لقداسته ولجميع الإخوة المسيحيين في مصر والعالم بدوام الخير والسلام.

وأكد شيخ الأزهر خلال الاتصال أن هذه المناسبات تمثِّل فرصةً متجددةً لترسيخ قيم المحبة والتسامح بين المصريين؛ مسلمين ومسيحيين، وتعزيز أواصر الأخوَّة والوحدة الوطنية بين أبناء الوطن، مشددًا على أن المصريين سيظلون نموذجًا فريدًا في التلاحم والتعايش المشترك، يجمعهم تاريخٌ واحدٌ ومصيرٌ مشترك، داعيًا المولى -عز وجل- أن يعيد على مصرنا العزيزة هذه المناسبات بالأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يعمَّ العالم بالسلام والأمان والرخاء.

من جانبه، أعرب قداسة البابا تواضروس، عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة من فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدًا أن الأعياد والمناسبات السعيدة فرصة لتجديد أواصر المحبة والمودة بين المصريين، وأن روح الأخوَّة التي تجمع أبناء الوطن تمثِّل صمَّام أمانٍ لمصرنا العزيزة واستقرارها، وأن التلاحم بين المسلمين والمسيحيين في بلادنا يُجسِّد صورةً حضاريةً فريدةً، ويؤكد أن مصر ستظلُّ وطنًا يجمع أبناءه على قيم الاحترام المتبادل والتعايش المشترك.