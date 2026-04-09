استنفار في الكويت .. هجمات بطائرات مسيّرة تستهدف منشآت حيوية بعد اختراق الأجواء

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أنها تتعامل حاليًا مع هجمات بطائرات مسيّرة اخترقت الأجواء الكويتية، مستهدفة عدداً من المنشآت الحيوية، في تصعيد أمني خطير يعكس حساسية المرحلة التي تمر بها المنطقة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن أنظمة الرصد والدفاع الجوي تمكنت من اكتشاف الأجسام المعادية فور دخولها المجال الجوي، ليتم التعامل معها بشكل فوري، وسط حالة من الاستنفار الكامل داخل القوات المسلحة، مع تعزيز الإجراءات الأمنية حول المواقع الاستراتيجية والبنية التحتية الحساسة.



وبحسب التقديرات الأولية، فإن الهجمات استهدفت منشآت ذات أهمية اقتصادية وخدمية، ما يثير مخاوف من تأثيرات محتملة على سير العمل في تلك المرافق، رغم عدم صدور بيانات رسمية حتى الآن بشأن حجم الأضرار أو الخسائر البشرية.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً ملحوظاً في وتيرة التوترات، مع تزايد استخدام الطائرات المسيرة كوسيلة لتنفيذ هجمات دقيقة وعابرة للحدود، الأمر الذي يفرض تحديات أمنية جديدة على دول المنطقة، وعلى رأسها حماية الأجواء والمنشآت الحيوية.

كما يطرح الحادث تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن تنفيذ الهجوم، في ظل تعدد الأطراف المنخرطة في النزاعات الإقليمية، وهو ما قد يفتح الباب أمام تداعيات سياسية وعسكرية أوسع خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، تواصل الجهات المختصة في الكويت متابعة الموقف بشكل لحظي، مع رفع درجات الجاهزية والتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية، في محاولة لاحتواء الموقف ومنع تكرار مثل هذه الهجمات، بينما تتزايد الدعوات الدولية لضبط النفس وتجنب الانزلاق نحو تصعيد أكبر قد يهدد استقرار المنطقة بأكملها.