وزيرة خارجية أيرلندا تؤكد دعم أوروبا لوقف التصعيد في لبنان

أكدت وزيرة خارجية أيرلندا هيلين ماكنتي، عزم بلادها توظيف كامل ثقلها داخل الاتحاد الأوروبي من أجل وضع حدّ للتصعيد الإسرائيلي المتواصل على الأراضي اللبنانية، معربة عن استنكارها الشديد لسقوط مدنيين أبرياء جراء الاعتداءات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى يوسف رجي من نظيرته الأيرلندية، تناول المستجدات الراهنة على الساحة اللبنانية، حيث شكر رجي دبلن على دعمها الراسخ والمتواصل للبنان، مثمّناً التضحيات التي تقدمها الكتيبة الأيرلندية ضمن قوات اليونيفيل في الجنوب، خدمةً للمواطنين وصوناً للاستقرار.