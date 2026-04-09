إعلان مفاجئ.. بوتين: وقف إطلاق النار مع أوكرانيا بدءا من السبت

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقف إطلاق النار مع أوكرانيا طوال فترة عيد الفصح الأرثوذكسي، حسبما أفاد الكرملين اليوم الخميس، وذلك بعد أن اقترحت كييف أيضاً وقفاً مؤقتاً للأعمال العدائية.

يبدأ سريان الهدنة المؤقتة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت موسكو يوم السبت 11 أبريل ، ويستمر حتى نهاية يوم الأحد 12 أبريل.

وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة... فلاديمير بوتين، بمناسبة اقتراب عيد الفصح الأرثوذكسي (قيامة المسيح)، يُعلن وقف إطلاق النار من الساعة 16:00 (13:00 بتوقيت جرينتش) يوم 11 أبريل وحتى نهاية يوم 12 أبريل 2026".

واندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 وتسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين في ظل دعم غربي غير مسبوق إلى أوكرانيا.