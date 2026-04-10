الجمعة العظيمة.. البابا تواضروس يترأس الصلوات بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات يوم الجمعة العظيمة من داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط حضور من الآباء الأساقفة والكهنة وجموع من الشعب القبطي.

الجمعة العظيمة

وتُعد الجمعة العظيمة من أهم أيام أسبوع الآلام في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث تُقام صلوات البصخة المقدسة التي تتسم بالخشوع والرهبة، إحياءً لذكرى آلام وصلب السيد المسيح، وما تحمله من معاني الفداء والمحبة والتضحية.

وتشهد الكاتدرائية أجواءً روحانية مميزة، تتخللها قراءات كتابية وألحان حزينة تعكس عمق الحدث، فيما يحرص الأقباط على المشاركة في هذا اليوم المقدس بالصلاة والصوم، استعدادًا لاستقبال عيد القيامة المجيد.