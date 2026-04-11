برلماني: تحركات الدولة في ملف الغذاء تعزز الاستقرار وتحمي المواطنين من تقلبات الأسواق

أكد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، أن توقيت الاجتماع الأخير يعكس إدراكا واضحا لحجم التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة تلك التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار السلع، مشددًا على أن الدولة تتعامل مع هذا الملف برؤية مدروسة لضمان توافر الغذاء بشكل آمن ومستدام.

وأوضح العطار في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يمثل خطوة استباقية مهمة، تهدف إلى حماية المواطنين من أي اضطرابات مفاجئة في الأسواق، لافتًا إلى أن هذا النهج يدعم تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك ويحد من التقلبات السعرية.

وأشار إلى أن تطوير منظومة الدعم، خاصة الخبز وبطاقات التموين، يلعب دور محوري في ترسيخ العدالة الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن التوسع في تفعيل البورصة السلعية يعد من الأدوات الفعالة لضبط الأسواق، حيث يسهم في تحقيق الشفافية في التسعير ومواجهة الممارسات الاحتكارية، فضلا عن دعم صغار المنتجين وخلق بيئة تنافسية عادلة.

واختتم بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة منظومة الغذاء، بما يعزز الكفاءة والاستدامة ويحقق مصلحة المواطن في المقام الأول.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب العقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار متابعة ملف الأمن الغذائي وتوافر السلع الأساسية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض تطورات منظومة الأمن الغذائي، خاصة ما يتعلق بإنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية، بما يضمن الحفاظ على مخزون آمن لفترات زمنية كافية، ويسهم في تحقيق استقرار الأسواق وتوازن الأسعار، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية. وفي هذا السياق، أكد وزير التموين أن الاحتياطيات من السلع الأساسية، مثل القمح والأرز والسكر والزيت والمكرونة واللحوم، متوافرة بمستويات مطمئنة تدعم استقرار السوق المحلي.