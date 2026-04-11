الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: تحركات الدولة في ملف الغذاء تعزز الاستقرار وتحمي المواطنين من تقلبات الأسواق

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد الشعراوي

أكد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، أن توقيت الاجتماع الأخير يعكس إدراكا واضحا لحجم التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة تلك التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار السلع، مشددًا على أن الدولة تتعامل مع هذا الملف برؤية مدروسة لضمان توافر الغذاء بشكل آمن ومستدام.

وأوضح العطار في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يمثل خطوة استباقية مهمة، تهدف إلى حماية المواطنين من أي اضطرابات مفاجئة في الأسواق، لافتًا إلى أن هذا النهج يدعم تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك ويحد من التقلبات السعرية.

وأشار إلى أن تطوير منظومة الدعم، خاصة الخبز وبطاقات التموين، يلعب دور محوري في ترسيخ العدالة الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن التوسع في تفعيل البورصة السلعية يعد من الأدوات الفعالة لضبط الأسواق، حيث يسهم في تحقيق الشفافية في التسعير ومواجهة الممارسات الاحتكارية، فضلا عن دعم صغار المنتجين وخلق بيئة تنافسية عادلة.

واختتم بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة منظومة الغذاء، بما يعزز الكفاءة والاستدامة ويحقق مصلحة المواطن في المقام الأول.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب العقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار متابعة ملف الأمن الغذائي وتوافر السلع الأساسية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض تطورات منظومة الأمن الغذائي، خاصة ما يتعلق بإنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية، بما يضمن الحفاظ على مخزون آمن لفترات زمنية كافية، ويسهم في تحقيق استقرار الأسواق وتوازن الأسعار، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية. وفي هذا السياق، أكد وزير التموين أن الاحتياطيات من السلع الأساسية، مثل القمح والأرز والسكر والزيت والمكرونة واللحوم، متوافرة بمستويات مطمئنة تدعم استقرار السوق المحلي.

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

نتنياهو : قتلنا 8 علماء في إيران على صلة ببرنامجها النووي

وزارة الخارجية تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

اليماحي يهنئ نزار ئاميدي رئيس جمهورية العراق المنتخب

تحذير .. الرنجة مجهولة المصدر تعرضك لمشاكل خطيرة تصل للوفاة

أسباب تراكم دهون البطن غير كثرة الطعام.. أمراض خفية

أسوأ 5 سيارات موديل 2026 ندم أصحابها على شرائها

تحذير .. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض بعد الفسيخ والرنجة اذهب للطبيب فورا

ريهام عبدالغفور والتــ.ـحـرش

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

