البرلمان العراقي يختار نزار آميدي رئيسا للجمهورية

أفادت مراسلة قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، أن البرلمان العراقي انتخب نزار آميدي رئيسا لجمهورية العراق.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أنه زار العراق بتوجيه من الرئيس السيسي، مضيفا:" ندعم العراق وشعبه وأمنه واستقراره وسيادته".

وقال بدر عبد العاطي في كلمته أثناء زيارته للعراق :" العلاقات الثنائية بين مصر والعراق تاريخية وممتدة وهناك حرص على تعزيز هذه العلاقات ".

وتابع وزير الخارجية :"ندعم الحلول السياسية والدبلوماسية لحل أزمات المنطقة".

وأكمل وزير خارجية مصر:" الحلول العسكرية تؤدي إلى الدمار وتخريب العلاقات بين الشعوب".