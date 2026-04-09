أكد فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي، أن العراق يدين الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية.



وقال فؤاد حسين في كلمته في مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، :" ندعم محادثات باكستان المرتقبة بين أمريكا وإيران".

وأضاف وزير خارجية العراق:" ندين الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، و يجب وقف المجازر الإسرائيلية في لبنان".

وتابع وزير خارجية العراق: نتطلع إلى نتائج ملموسة في محادثات باكستان بين طهران وواشنطن".

وأضاف وزير خارجية العراق:" الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان من شأنها تخريب محادثات إسلام أباد".

