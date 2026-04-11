سفير إسرائيل بواشنطن: تل أبيب لم توافق على وقف إطلاق النار مع حزب الله

أكد ‏سفير إسرائيل لدى واشنطن يحئيل ليتر أن سلطات الاحتلال لم توافق على وقف إطلاق النار مع حزب الله ، مضيفا “ونرفض مناقشة ذلك معه”.

وأشار ‏سفير تل أبيب في واشنطن إلى أن الاحتلال وافق على بدء مفاوضات سلام رسمية مع لبنان الثلاثاء.

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية إطلاق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مبادرة ترتكز على العمل الدبلوماسي من خلال الإعلان عن وقف لإطلاق النار والذهاب إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل .

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان لها : وبعد الاتصالات الدولية والعربية التي اجراها الرئيس عون مؤخراً في ضوء تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان ، قررت الإدارة الاميركية تكليف وزارة الخارجية الاميركية القيام بدور الوسيط بين لبنان واسرائيل .



وأضاف البيان اللبناني : وتنفيذا لذلك ، وبناء على توجيهات الرئيس عون للسفيرة اللبنانية في واشنطن ، تم إتصال هاتفي عند التاسعة مساء بتوقيت بيروت ، هو الأول بين لبنان ممثلا بسفيرته في واشنطن ندى حمادة معوض وإسرائيل ممثلة بسفيرها في واشنطن يحئيل ليتر ، وبمشاركة سفير الولايات المتحدة الامريكية في بيروت ميشال عيسى الموجود في واشنطن .



وختمت الرئاسة اللبنانية بيانها قائلة : وتم خلال الاتصال التوافق على عقد اول اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في مقر الخارجية الامريكية للبحث في الإعلان عن وقف لإطلاق النار وموعد بدء التفاوض بين لبنان واسرائيل برعاية أمريكية .