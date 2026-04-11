محمود عاشور يعلن عن اعتزاله التحكيم بعد كأس العالم 2026
إعلان قائمة منتخب الناشئين لمعسكر أبريل استعدادًا لـ أمم أفريقيا بالمغرب
بعد فيديو إستغاثة الأم .. ضبط المتهم بخطف نجله من طليقته في الشرقية
أقل من 53 جنيها.. سعر الدولار اليوم السبت 11-4-2026
أمين تنظيم الجيل: مشروع قانون الإدارة المحلية يحتاج تعديلات تواكب المتغيرات
سامي الشيخ في دور يوسف عدلي بمسلسل الفرنساوي.. أين يعرض؟
حقيقة وجود عجز في المواد البترولية بـ أسوان.. المحافظة ترد على المواطنين
سفارة إيران لدي واشنطن تعلن موافقة أمريكا على شروط طهران المسبقة
موعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة بعد هزيمة شباب بلوزداد
فرحة وتجمهر.. لحظة ضبط قاتـل صاحب كافيه منشأة القناطر وقرار من النيابة
غزة .. سقوط 5 شهداء جراء استهداف طائرات إسرائيلية مخيم البريج
مدرب شباب بلوزداد: خسرنا رغم الأداء الجيد..والأمل في مباراة العودة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سفير إسرائيل بواشنطن: تل أبيب لم توافق على وقف إطلاق النار مع حزب الله

حزب الله وإسرائيل
حزب الله وإسرائيل
محمود نوفل

أكد ‏سفير إسرائيل لدى واشنطن يحئيل ليتر أن سلطات الاحتلال لم توافق على وقف إطلاق النار مع حزب الله ، مضيفا “ونرفض مناقشة ذلك معه”.

وأشار ‏سفير تل أبيب في واشنطن إلى أن الاحتلال وافق على بدء مفاوضات سلام رسمية مع لبنان الثلاثاء.

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية إطلاق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مبادرة ترتكز على العمل الدبلوماسي من خلال الإعلان عن وقف لإطلاق النار والذهاب إلى التفاوض المباشر  مع إسرائيل .

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان لها :  وبعد الاتصالات الدولية والعربية  التي اجراها الرئيس عون مؤخراً في ضوء تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية  على لبنان ، قررت الإدارة الاميركية تكليف  وزارة الخارجية الاميركية القيام بدور الوسيط بين لبنان واسرائيل . 


وأضاف البيان اللبناني : وتنفيذا لذلك ، وبناء على توجيهات الرئيس عون للسفيرة اللبنانية في واشنطن ، تم إتصال هاتفي   عند  التاسعة مساء بتوقيت بيروت ، هو الأول بين لبنان ممثلا بسفيرته في واشنطن ندى حمادة معوض وإسرائيل ممثلة بسفيرها في واشنطن يحئيل ليتر ، وبمشاركة سفير الولايات المتحدة الامريكية في بيروت ميشال عيسى الموجود في واشنطن  . 
 

وختمت الرئاسة اللبنانية بيانها قائلة : وتم خلال الاتصال  التوافق على عقد اول  اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في مقر الخارجية الامريكية للبحث في الإعلان عن وقف  لإطلاق النار وموعد بدء التفاوض بين لبنان واسرائيل برعاية أمريكية .

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

التوقيت الصيفي

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

أرشيفية

تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 .. والشعبة تكشف مفاجأة

الإيجار القديم

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم

أسعار الذهب اليوم

تذبذب أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026

سيارات الجمارك

لو هتنزل عربية خليجي لمصر.. هتدفع جمارك قد ايه؟ اعرف التفاصيل

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار في البنوك بعد التراجع الكبير

حزب الله يعلن تنفيذ عدة عمليات على مواقع تابعة لجيش الاحتلال

حزب الله

حزب الله يضغط على الحكومة اللبنانية: لا للمفاوضات مع إسرائيل

إعمار غزة

خطة ترامب تتعثر .. أين ذهبت 17 مليار دولار لتمويل إعمار غزة ؟

بالصور

طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم

طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم
طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم
طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل

برج الحمل حظك اليوم السبت 11 إبريل 2026.. اندفاعك قد يضيع عليك فرصة

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 11 إبريل 2026.. لا تتمسك برأيك دائمًا

برج الثور
برج الثور
برج الثور

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

