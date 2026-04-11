إسرائيل.. اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان في اتجاه صفد

أفادت صحيفة هآرتس العبرية بأن وحدات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه صفد وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة.

فيما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تفعيل صفارات إنذار في مدينة صفد ومحيطها إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

ولاحقا ؛ أفاد مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع على المحادثات، بأن سفراء إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة سيعقدون اليوم في واشنطن العاصمة، جولة أولى من المحادثات التحضيرية تمهيداً للمفاوضات المستقبلية بين إسرائيل ولبنان.

وتهدف الجولة الأولى من المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق بشأن شروط وجدول أعمال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، والتي صرحت إسرائيل بأنها تهدف إلى نزع سلاح حزب الله وإقامة "علاقات سلمية" بين البلدين.

ومن بين أهم القضايا المطروحة للتفاوض: مطالبة لبنان إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار كشرط للمفاوضات، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية.

وصرح مسؤولون لبنانيون بأنهم لن يتفاوضوا تحت ضغط النيران، بينما رفضت إسرائيل وقف إطلاق النار مع حزب الله المدعوم من إيران كشرط مسبق للمفاوضات.

وسيعقد ميشيل عيسى، سفير الولايات المتحدة لدى لبنان؛ محادثات مع ويحيئيل ليتر، سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة.

وذكرت المصادر أن ندى حمادة معوض، سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة، كانت من بين الحضور.